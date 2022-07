Sécheresse : naviagtion compliquée dans l'Est de la France

Sur le canal de la Marne au Rhin (Bas-Rhin) le manque d'eau est visible. Ici, les bateaux ne peuvent plus naviguer, ils se retrouvent coincés dans les ports voisins. Jean-Yves vient d'apprendre la mauvaise nouvelle. Depuis le port de Toul, impossible d'aller directement au Nord ou à l'Ouest. Annick voulait rejoindre la région parisienne, elle va devoir patienter. Voies navigables de France a été contraint de fermer différents canaux en Lorraine. En cause : une sécheresse de plus en plus précoce. Sur le canal de Bourgogne, la navigation est aussi devenue impossible. Un loueur de bateaux a dû dépenser 5 000 euros pour cette pompe. C'est le seul moyen pour permettre à ses clients de rejoindre la rivière voisine. Actuellement dans le pays, plus de 500 km de canaux sont fermés à la navigation, un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochaines semaines si aucune précipitation n'est annoncée. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Eckersley