Sécheresse : Niort arrose avec l’eau de sa patinoire

À Niort (Deux-Sèvres), il n'est pas question de gaspiller une seule goutte. À cause de la sécheresse, les agentes de la ville ont décidé de récupérer l'eau de la patinoire, plutôt de la jeter dans les égouts. Dans les espaces verts de l'agglomération, c'est un peu une mission de sauvetage. Les jeunes arbres sont arrosés en priorité. Plantés l'hiver dernier, ils risquent de mourir si la situation ne s'améliore pas. "La terre est sèche et les feuilles ont brûlé par les fortes chaleurs", explique le jardinier Olivier Bonnoron. La pelouse du stade doit également être arrosée. Sinon, il faudra entièrement replanter et cela pourrait coûter cher. Du côté des habitants, ces initiatives de récupération de l'eau sont plutôt bien accueillies. "Aujourd’hui, avec la sécheresse que nous avons, c'est une véritable catastrophe. Donc l'eau de la patinoire est la bienvenue", lance l'un d'entre eux. Dans les prochains jours, en plus de la patinoire, une partie de l'eau des piscines municipales devrait également être prélevée puis recyclée pour arroser les espaces de la ville. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Brousseau