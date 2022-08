Sécheresse : on rouvre les puits abandonnés

Jérôme Castets est l'un des derniers puisatiers dans le pays. Un couple a fait appel à lui pour restaurer un puits en pierre vieux de 170 ans. En cette période de sécheresse, il redécouvre ce trésor laissé à l'abandon dans leur jardin. Puisatier depuis un an, Jérôme Castets utilise des techniques vieilles de plusieurs siècles. Comme ce rituel de la bougie qu'il réalise avant chaque intervention, c'est un moyen pour lui d'assurer sa sécurité. C'est une descente à cinq mètres de profondeur qui n'est pas sans danger. Pendant plus d'une heure, il enlève à la main l'ensemble des sédiments et des déchets accumulés au fil du temps. L'opération est facturée à 700 euros. C'est un investissement avantageux à long terme pour ces propriétaires qui vont utiliser l'eau pour jardiner. Avec les périodes de sécheresse, le puisatier a enchaîné les interventions comme celle-ci tout l'été. Bien que privés, ces puits doivent être utilisés avec modération pour ne pas assécher les nappes phréatiques. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Jouanneau