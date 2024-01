Sécheresse : opération sauvetage de poissons

Il ne reste qu'une poche d'eau au milieu de la rivière l'Agly complètement à sec, un refuge trop précaire pour les poissons. Alors, pour leur survie, commence ce jeudi matin une opération de sauvetage, une situation inédite. À cette saison, ce cours d'eau aurait dû être rechargé par les pluies d'automne et atteindre entre 1,50 et deux mètres. En ce moment, le niveau de cette poche d'eau ne dépasse pas les 80 centimètres. Ces pêcheurs sont inquiets, avec la sécheresse, le nombre de sauvetage augmente considérablement cette année. " En 2022, on a dû faire trois pêches de sauvetage dans la vallée, on a déplacé environ 400 kilos de poisson. Là, on est rendu à 25 pêches de sauvetage, et on a déplacé plus de 2,5 tonnes de poisson", dit Olivier Baudier, directeur de la Fédération de la Pêche et protections des milieux aquatiques. Carpes, brochets, silures sont ensuite transportés 20 kilomètres plus loin dans un lac de cinq millions de mètres cube d'eau. Ils ne manqueront pas d'espace et certains seront même protégés. Ce jeudi, une tonne de poissons a été sauvée, mais la situation reste préoccupante dans les Pyrénées-Orientales avec 80% de pluie en moins cet automne. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier