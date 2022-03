Sécheresse : première alerte dans le Sud-est

La fontaine de Touët-sur-Var (Alpes-Maritimes) ne coule plus, coupée pour économiser l'eau. Le village est l'un des tout premiers dans les Alpes-Maritimes à prendre des mesures de restriction. En cause, la sècheresse qui touche le département depuis plusieurs mois. "On a pris un arrêté en leur demandant de limiter l'arrosage de leur jardin, le lavage des voitures, des terrasses. Probablement cet été, cette fontaine va rester sans eau", confie le maire, Roger Ciais. Une situation exceptionnelle due à un hiver particulièrement sec. Depuis le mois de septembre, le déficit pluviométrique atteint 40% par rapport à une année normale. Ce qui a alerté la municipalité c'est le niveau de la source qui alimente le village en eau potable, bien trop bas pour la saison. Des sècheresses, cet habitant en a déjà connu à Touët-sur-Var dans le passé. Mais, c'est la répétition de celles-ci qui l'inquiète : "si ça nous fait ça pendant trois quatre ans, on risque d'avoir des problèmes". Alors ici, on scrute le ciel en espérant voir la pluie revenir rapidement pour ne pas manquer d'eau cet été. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard