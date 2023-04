Sécheresse, quelles conséquences sur les étals ?

Jérôme Lopez, arboriculteur, n’avait jamais vu ses vergers dans cet état. Il produit des nectarines, pêches et des abricots. En temps normal, il arrose ses arbres deux à trois fois par semaine. À cause de la sécheresse, il se limite à une seule fois tous les quinze jours. Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse est critique. La préfecture vient de passer le département au seuil d’alerte le plus élevé : le niveau de crise. Les restrictions pèsent lourd sur les agriculteurs. Aujourd’hui, toutes les récoltes sont en péril. Va-t-on manquer de fruits et légumes ? En Espagne aussi, la sécheresse et les fortes chaleurs menacent des millions d’hectares de culture. Une grande partie des fruits et légumes vendus dans l’Hexagone proviennent de ce marché. Sur l’étal des marchés, les problèmes sont déjà là, tout devient cher. Ce mois d’avril est le plus sec jamais enregistré depuis 1959. Face à cette sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales, les autorités promettent de tout mettre en œuvre pour sauvegarder la filière agricole. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J. V. Molinier