Sécheresse : des restrictions d'eau dans plusieurs départements

Le Nord, ainsi que six autres départements, sont en alerte sécheresse et subissent des restrictions d'eau. Suite à la baisse du niveau des nappes phréatiques, un décret a été appliqué. Celui-ci interdit l'irrigation agricole entre onze et dix-sept heures. Les agriculteurs sont inquiets des conséquences de cette mesure sur leur récolte. La restriction d'eau sera applicable jusqu'au 30 juin 2019.