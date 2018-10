Sécheresse : le Rhin à son plus bas niveau historique

Le Rhin a atteint son plus bas niveau historique. À certains endroits, le lit du fleuve est visible et de larges bandes de terres sont à découvert. Au nord de l'Alsace, son niveau a baissé de près de deux mètres. Une diminution qui a pour conséquence de ralentir le transport fluvial. Et pour cause : les bateaux ne peuvent plus circuler sur ses eaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.