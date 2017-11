La sécheresse s'aggrave de plus en plus en France

La sécheresse est bien installée en Provence, des rivières sont complétement asséchées. La nature en souffre énormément. Les plus impactés sont les agriculteurs. L'aridité des sols use le matériel agricole et complique le travail. Face aux restrictions d'eau encore en vigueur, les habitants de Saint-Zacharie ont changé leurs habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.