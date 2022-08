Sécheresse : situation critique au lac de Gérardmer

La chaleur et le manque de pluie donnent tout un autre aspect au lac de Gérardmer. Par endroits, des bancs de sable apparaissent, une première depuis la canicule de 2003. Même à 600 mètres d'altitude, la sécheresse se ressent. "Même en montagne, tout particulièrement cette année, c'est sec", témoigne une habitante. Loueur de bateau depuis dix ans, Fabien Chojnacki n'a jamais vu le lac aussi bas. Cela risque de poser des problèmes pour son activité. Ici, le niveau va encore baisser. Il va falloir pomper l'eau du lac pour alimenter cette station de traitement, où les stocks sont critiques. En temps normal, les ressources en eau potable proviennent de la nappe phréatique. En cause, des ruisseaux sont à sec autour de Gérardmer. Le maire n'a pas le choix, il va devoir pomper dans le lac pour donner à boire à ses 8 000 habitants. L'eau du lac va être injectée dès demain dans le réseau d'eau potable. La mairie recommande de la faire bouillir avant de la boire. Le niveau du lac risque encore de baisser dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse