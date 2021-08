Sécheresse : un village de l’Aude frappé par des restrictions d’eau

Adeline Rendon est coiffeuse à Durban-Corbières. Ces derniers jours, elle a décalé ses horaires pour ouvrir plus tôt. Pour cause, de 14h à 18h, il n'y aura plus une seule goutte. Pareil la nuit, de 22h à 5h du matin. "La saison est importante pour nous et avoir ces restrictions d'eau, ça nous complique l'année", regrette-t-elle. Avec les touristes, la population du village a doublé cet été et donc il y a deux fois plus de douches. Une situation difficile à comprendre pour ces derniers :"je ne pourrais pas vivre comme ça, sans eau". Les natifs, eux, sont habitués aux canalisations vétustes et aux restrictions, même si les dernières datent de 2002. La rivière est à sec presque tous les étés, mais cette année, c'est la rivière souterraine qui a diminué. Alors deux fois par semaine, des camions-citernes apportent de l'eau aux villages voisins. C'est en effet la seule solution en attendant la pluie.