Sécheresse : opération de sauvetage des poissons menacés dans le Doubs

La sécheresse est très sévère cette année. Le manque de pluie a des conséquences, notamment sur les cours d'eau qui commencent à s'assécher. La situation est devenue critique dans le Doubs, entre Pontarlier et Morteau. Pour protéger les poissons de cette région, une opération a été lancée par des bénévoles. Au total, 450 kilogrammes de poissons, toutes tailles confondues, ont pu être sauvés.