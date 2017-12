Sécheresse dans le Var

Dans le Var, la sécheresse devient alarmante. Elle inquiète de plus en plus les éleveurs de brebis car ils n'ont plus de quoi nourrir leurs troupeaux. Craignant le pire, ils ont lancé un appel au secours particulièrement poignant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.