Second album posthume de Johnny Hallyday : les fans convaincus ?

C'est à Londres qu'Yvan Cassar a dirigé un orchestre de musique classique pour habiller la voix de Johnny Hallyday. À Paris, des fans du rockeur ont été réunis. Évelyne, Irène, Bernard et Michel sont fidèles au chanteur depuis les années 60. Ils vont découvrir les tubes réorchestrés. Ils sont, en effet, plus habitués aux guitares électriques qu'aux violons. "On n'est plus dans le rock and roll tel qu'on l'a connu. Il y a une émotion pure, intacte à entendre cette voix sublimée par cet orchestre" ; "C'était le moment d'offrir une version inédite, par exemple du "Pénitencier", dans une image très Morricone. Un western de Sergio Leone, quelque chose de vraiment cinémascope, parce que je sais qu'il aurait aimé", affirment certains d'entre eux. Des concerts symphoniques seront donnés en 2022 dans tout l'Hexagone.