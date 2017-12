Le Secours catholique a offert un réveillon de Noël sur la Seine à 600 personnes

C'était à bord de ses péniches sur la Seine à Paris que le Secours catholique a offert sa traditionnelle soirée de Noël. 600 invités ont pris part le 24 décembre à une croisière haut de gamme. Un réveillon qui permet à ces personnes défavorisées de passer une soirée loin de leur quotidien et d'échanger des moments forts en famille. Et cette année, les convives ont réuni leurs talents pour faire de cette soirée un moment inoubliable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.