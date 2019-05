Secours populaire : 500 personnes ont pu partir cinq jours en camping

Grâce au Secours populaire, plusieurs familles ont eu l'occasion de passer des vacances inoubliables au camping, à Narbonne. C'est le cas de la famille de la jeune Elvira, qui n'a pas passé des vacances en famille depuis près de cinq ans. Cette opportunité est donc une première pour ses parents et ses frères. "C'est mieux d'être ici qu'à la maison" affirme la petite fille de neuf ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.