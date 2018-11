Secours populaire vient en aide aux étudiants précaires

Comme chaque année, le Secours catholique publie son rapport statistique sur l'état de la pauvreté dans le pays. Parmi les plus démunis figurent notamment de plus en plus de personnes âgées et une majorité de jeunes dont des étudiants. C'est d'ailleurs pour ces derniers que le Secours populaire organise un service d'épicerie sur les campus universitaires. Une fois la scolarité, le logement et les abonnements payés, il ne reste pour les étudiants qu'un budget très limité pour manger. Raison pour laquelle ils choisissent de s'inscrire à Secours populaire. Comment ça marche ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.