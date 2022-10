Secouru sur une falaise par les CRS

C'est sur une falaise, cramponnée à quelques touffes d'herbes, qu'un adolescent a tenu une nuit, 150 mètres au-dessus du vide. On le voit habillé en noir, pris en photo par les secours, juste avant son sauvetage. Le brigadier Philippe faisait partie des équipes de recherche. "Il lui restait deux mètres avant de partir dans le vide, en dessous de lui. La chute aurait été fatale", rapporte-t-il. Lundi, en fin d'après-midi, Loïc, 17 ans, est parti en VTT rejoindre ses amis au Plateau-des-Petites-Roches, dans le massif de la Chartreuse. Pour se guider dans la montagne, il suit le GPS de Google Maps sur son téléphone. Mais la carte n'indique pas bien le relief. L'adolescent continue à pied et finit bloqué sur un éperon rocheux. Avec un peu de batterie, il a pu composer le 112. Les secours font une première tentative de nuit. Il faut attendre le matin pour un sauvetage délicat en hélicoptère, au plus près de la falaise. Frigorifié, Loïc est sain et sauf. Miraculé après dix heures accroché sur cette falaise, le jeune homme a retrouvé sa famille. TF1 | Reportage J. Garro, I. Blonz, F. Marchand