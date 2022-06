Secrétaire de mairie, un métier indispensable

Dès 9 heures, la journée commence pour Annick Le Corre. Au pas de course, elle rejoint son bureau. La secrétaire de mairie fait son métier depuis 26 ans. Première mission chaque matin : vérifier ses e-mails, le dossier de la veille et mettre à jour l'agenda du maire. Diplômée d'école de commerce, Annick a tout appris de son métier au fil des mandats. En véritable couteau suisse, elle a acquis une multitude de compétences. Plusieurs fois par jour, Annick fait le point avec le maire sur les dossiers en cours. Pour lui, pas de secret, il faut une relation de confiance absolue entre les deux. "Elle est indispensable. Un maire arrive avec ses envies, avec son vouloir, avec sa passion et avec un tas de choses, mais la technicité, il ne l'a pas. Sans une bonne secrétaire de mairie, une commune ne peut pas tourner", explique Antoine Gabriele, maire de Locronan (Finistère). Pour les habitants de la commune aussi, le travail d'Annick est essentiel. Dans l'Hexagone, environ 25 000 personnes exercent ce métier de l'ombre. TF1 | Reportage T. Lagoute, A. Janssens