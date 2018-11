Le secrétariat du Père Noël ouvre ses bureaux à Libourne ce 7 novembre 2018

À l'approche de la fête de la Nativité, les enfants ont déjà commencé à écrire et envoyer leurs lettres au Père Noël, à Libourne en Gironde. Ce sont les 60 "lutins" travaillant au secrétariat de ce dernier qui sont chargés de répondre à leurs souhaits. Pour écrire ces plis, seul l'imagination des enfants suffit. Mais il ne faut pas oublier d'indiquer son adresse pour avoir une réponse. En effet, chaque enfant recevra un réponse des lutins, même pour les plus éloignés. Des paquets de lettres écrites par des écoliers français en provenance de Taïwan, d'Australie et de Russie sont également arrivés. Ces courriers-là devront parcourir plusieurs kilomètres pour parvenir à leurs jeunes destinataires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.