Le secteur de plaisance manque de main-d'œuvre en Corse

Dans un lycée de l'Île-Rousse, en Haute-Corse, les élèves préparent un bac pro en maintenance nautique. Celui-ci leur offrira un emploi garanti une fois qu'ils l'auront. Cette formation méconnue ne compte que douze élèves par classe. Des conditions d'apprentissage optimales pour ces futurs mécaniciens marins qui devront être polyvalents. Ces derniers passent beaucoup de temps en atelier et ils ont au programme de la mécanique ainsi que de l'informatique. Notons qu'ils doivent avoir un champ de compétences étendu pour être opérationnels.