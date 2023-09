Sécurisation de l'A43 : opération à haut risque

À chaque passage, quatre mètres cubes d’eau suspendue sur un hélicoptère sont largués sur un flanc de montagne. Plus bas, les pierres se détachent, sous l’œil d’experts qui surveillent la falaise si instable et menaçante. Cette purge hydraulique par hélicoptère est une première dans le pays. La vallée savoyarde était paralysée depuis un éboulement spectaculaire. Le 27 août dernier, une avalanche grise submerge les voies de circulation. Depuis, une muraille de conteneurs a été dressée sur l’autoroute A43 pour protéger une voie. Mais à côté, la route départementale et la voie de chemin de fer restent coupées. Les travaux restent impossibles tant que 3 000 mètres cubes de roches n’ont pas été purgés. Mais pourquoi le faire avec de l’eau plutôt qu’avec des explosifs ? C’est avant tout par sécurité. "On a affaire à un terrain qui était instable, par définition. Et donc, l’eau peut être manipulée à distance et sur une surface qui est suffisamment vaste", explique Jacques Robert, géologue. L’hélicoptère a fait 17 rotations dans la matinée. D’autres purges sont à venir par hélicoptère ou avec des explosifs. Les opérations seront décidées dans les prochains jours. TF1 | Reportage E. Lefebvre, G. Charnay, E. Nappi