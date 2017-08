Un an après les attentats de Nice, de nouveaux dispositif de sécurité ont vu le jour. Pour plus de sécurité, la ville s'est transformée comme sur la promenade des anglais. Des plots reliés par des câbles empêchent la circulation des véhicules. Par ailleurs 250 caméras supplémentaires ont été installées et des boîtiers d'urgence ont été fournis aux écoles et aux crèches.