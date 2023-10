Sécurité : ce qui change devant les établissements scolaires

C'était prévu ce lundicomme partout dans le pays : dans ce collège de Saint-Avold (Moselle), un échange humain et pédagogique pour laisser s'exprimer des élèves évidemment angoissés après l'attaque mortelle d'Arras (Pas-de-Calais). Rentrée décalée également au lycée Condorcet de Limay (Yvelines), là où un individu fiché S armé d'un couteau a été arrêté vendredi. Ce lundi matin, vigilance renforcée. Les lycéens sont tenus d'ouvrir leur sac pour vérification. L'initiative est saluée par plusieurs d'entre eux. A côté et plus tôt dans la matinée, c'était l'arrivée des enfants à l'école élémentaire Ferdinand Buisson, sans mesure de protection spécifique. L'occasion de demander aux parents s'il faut selon eux ou pas des vigiles, des caméras, des portiques de sécurité devant les établissements scolaires. TF1 | Reportage O. Santicchi, L. Delsol