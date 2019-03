Sécurité de la maison : la télésurveillance, un marché en plein essor

Les maisons sont victimes de cambriolage toutes les deux minutes. Pour s'en protéger, de plus en plus de sociétés offrent des myriades de gadgets de sécurité, dont la télésurveillance. Des caméras qui se déclenchent automatiquement en cas d'intrusion et qui préviennent instantanément les propriétaires. Certains d'entre eux préfèrent investir dans un abonnement mensuel pour leur tranquilité en cas d'absence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.