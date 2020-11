Sécurité : des caméras de surveillance même dans les villages

Marchiennes (Nord), est une commune aux allures plutôt calmes. Pourtant, elle est le théâtre d'incivilités et de petites délinquances à répétition. Une situation qui a poussé le maire à installer des caméras de surveillance. Il espère que ces équipements dissuaderont les cambriolages et aideront les forces de l'ordre. Virginie Ammeux est opticienne à Marchiennes. Pour la première fois depuis treize ans, on a tenté de forcer sa porte le mois dernier. Elle voit donc d'un bon œil l'installation de ces caméras. Un peu de drogue dans certaines rues, de l'alcool dans les parcs publics ou des vols au cimetière, le maire refuse que ce climat dégradé se développe. Alors, en plus des caméras, il a décidé de prendre un arrêté pour interdire la consommation d'alcool dans certains endroits de la ville. Avec toutes ces mesures, les habitants espèrent que la situation s'améliorera. En tout, douze caméras sont désormais installées pour un budget de 80 000 euros.