Sécurité des JO : ces champions ont du flair

C'est une inspection au pas de course et rien ne lui échappe. Gradins, sièges, équipements techniques... Ryce traque la moindre odeur d'explosif. Sa limite, sa concentration. Il faudra seulement deux chiens pour sécuriser tout un stade. Pour arriver à ce niveau d'excellence, cinq mois de formation. Pour Kita, tout juste arrivée à l'école des chiens de la police, obéir n'est pas encore évident. Objectif ce jour-là, reconnaître et détecter l'odeur des explosifs cachés dans des plots... mission accomplie sans aucune hésitation. Seven, lui, en fin de formation, est capable de détecter près de 30 explosifs différents. Pendant les Jeux olympiques, il faudra quasiment deux fois plus de chiens. La police ne pourra pas tous les former, alors, dans l'urgence, elle se tourne vers des entreprises privées. Pour ces chiens du secteur privé, il reste un examen à passer avant de sécuriser les sites olympiques. Après quatre épreuves, sept chiens sur dix obtiennent leurs certificats. Ces champions ont gagné leurs tickets pour les JO. TF1 | Reportage C. Chevreton, F. Maillard, A. Ifergan