Sécurité des JO : la grande répétition

Un zodiac est lancé à pleine vitesse dans la rade du port de Toulon. Pour cet exercice grandeur nature, un équipage composé de huit hommes casqués et armés. Dans les airs, un hélicoptère surveille l'opération. Son objectif est d'intercepter un remorqueur suspecté de transporter de la drogue. Il faut aller très vite pour éviter toutes ripostes. En quelques secondes, l'équipage du remorqueur est neutralisé. Ce jeudi, cette opération n'est qu'un entraînement, et les suspects sont des agents des douanes qui se sont prêtés au jeu. Depuis une semaine, ces gardes-côtes enchaînent les exercices en mer. C'est un entraînement intensif à trois mois des Jeux olympiques. En effet, c'est tout le littoral marseillais que ses équipes seront chargées de sécuriser d'abord pour l'arrivée de la flamme olympique puis pendant les JO. Elles vont encadrer les épreuves de voile entre la côte et les Îles du Frioul. Sur le port de Marseille, la surveillance sera également renforcée pendant tout l'été grâce à une quinzaine d'agents supplémentaires et des contrôles systématiques à chaque arrivée. TF1 | Reportage A. Bourdarias, Q. Danjou