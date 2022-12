Sécurité incendie : quelles sont les règles ?

Quels sont les équipements obligatoires dans les immeubles ? Cela dépend-il de leur taille ? Selon un sapeur-pompier, à chaque niveau, il faudra retrouver une porte coupe-feu. Elle est obligatoire pour tous les immeubles de plus de 28 mètres de hauteur, soit en moyenne huit étages. Les extincteurs, eux, sont obligatoires si l'immeuble mesure plus de 50 mètres de hauteur. Enfin, les détecteurs de fumée sont interdits dans les parties communes. Avant la construction du bâtiment, les dispositifs de sécurité prévus doivent être validés par les pompiers sans quoi le permis de construire n'est pas délivré. Quant à l'entretien de ces équipements, une fois l'immeuble habité, il doit être réalisé chaque année. Le Syndic de copropriété est aussi chargé de l'entretien des châssis de désenfumage. C'est obligatoire pour tous les immeubles de plus de trois étages. Selon les pompiers, plus de 400 personnes meurent chaque année dans des incendies d'habitation. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Binet, C. Ebrel