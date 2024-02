Sécurité maximale à la centrale

EDF nous a exceptionnellement accordé le droit de plonger dans les coulisses de la plus grande centrale nucléaire de l'Hexagone, où 3 500 personnes travaillent chaque jour. Ils doivent respecter un protocole de sécurité stricte. Avant de pénétrer en zone nucléaire, nous devons passer une batterie de portique et se déshabiller entièrement pour enfiler une tenue réglementaire. Elle permet de minimiser l'exposition aux matières radioactives. Direction le réacteur numéro un. Habituellement, l'accès au bâtiment est strictement interdit, mais aujourd'hui, la tranche est à l'arrêt. Des opérations de maintenance et de surveillance sont en cours pour permettre de garantir la sûreté des installations. L'uranium ne sera jamais manipulé par l'homme, mais par des robots. Les pastilles sont entreposées dans des piscines. La quantité d'uranium doit rester confidentielle. Avant d'accéder aux salles des commandes, il faut à nouveau effectuer des contrôles. La production en électricité de chaque réacteur est gérée depuis une salle de conduite. TF1 | Reportage Z. Ajili, P. Humez