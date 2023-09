Sécurité maximale pour le procès du roi de l'évasion

L’île de la Cité à Paris est une forteresse ce mardi matin. A neuf heures, un convoi impressionnant se dirige vers une entrée du palais de justice. Des dizaines de gendarmes lourdement armés inspectent les alentours. Un hélicoptère survole la capitale. Et sur la Seine, une embarcation est prête à intervenir. A 9h30, il y a une nouvelle arrivée. Il s'agit de Rédoine Faïd. Le braqueur se trouve dans un véhicule blindé en provenance de la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). Son itinéraire va changer chaque jour pour éviter toute tentative d'évasion. La scène fait réagir les passants et les touristes. Rédoine Faïd, 51 ans, est surnommé le roi de la belle. En 2018, il s'échappe de la prison de Réau (Seine-et-Marne) à bord d'un hélicoptère dont le pilote a été pris en otage. Moins de huit minutes pour s'enfuir et trois mois de cavale durant laquelle il est filmé hilare en train de faire ses courses. Il purge déjà une peine jusqu'en 2046 pour braquage il y a treize ans, lors duquel une policière avait été tuée. TF1 | Reportage B. Christal, A. Pocry