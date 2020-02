Sécurité routière : 37% des ralentisseurs seraient dangereux

Parmi les 400 00 dos d'ânes du pays, plus d'un tiers ne seraient pas conformes aux normes imposées par la loi. Sur les routes en Gironde, plusieurs ralentisseurs soumettent les voitures à rude épreuve. Tous les jours, depuis des années et avant même le chant du coq, certains stoppent même le sommeil des riverains à chaque passage de camions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.