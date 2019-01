Sécurité routière : 50% des radars vandalisés par les gilets jaunes

Au moins 50% des radars sont hors d'état de marche depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Cassés, masqués ou brûlés, ils ont été victimes d'une vague de vandalisme. Selon la Sécurité routière, certains automobilistes ne respectent plus les limitations obligatoires. En décembre 2018, les autorités ont constaté une hausse de 30% des excès de vitesse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.