Sécurité routière : avez-vous remarqué le nouveau radar sur l'A15 ?

C'est une surprise pour les automobilistes déconfinés. Un nouveau radar plus fin et plus discret que la tourelle est entré en service depuis quelques mois sur l'A15. Excès de vitesse, téléphone au volant, ou encore conduite sans ceinture... rien n'échappe à ce nouveau dispositif. Actuellement en phase de test, il sera déployé en zone urbaine et dans les agglomérations. Quand sera-t-il opérationnel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.