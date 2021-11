Sécurité routière : des bandes phosphorescentes testées sur les routes des Landes

C'est lorsque la nuit commence à tomber que cette route des Landes dévoile sa particularité. Il y a les lignes phosphorescentes de couleur vert amande qui ont de quoi surprendre les usagers. La peinture lumineuse fabriquée par une entreprise girondine sera expérimentée pendant trois ans sur cette route connue pour être accidentogène. Comme avantage, elle n'a pas besoin d'entretien particulier. Nous empruntons en pleine nuit noire la portion expérimentale. Et il faut l'admettre qu'au début, nous étions un peu sceptiques. Quand on roule avec les phares allumées, on ne voit pas vraiment la différence entre la peinture blanche et celle photoluminescente. Par contre, si on regarde au loin, là où les phares n'éclairent pas, on remarque la teinture lumineuse qui nous indique le virage qui est arrivé. Donc, c'est plus sécurisant. Si cette peinture se retrouve de plus en plus sur des passages piétons ou des pistes cyclables, l'expérimentation sur route est une première dans le pays. En cause, il est très difficile pour l'entreprise d'obtenir des autorisations.