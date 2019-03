Sécurité routière : l'éthylotest bientôt généralisé sur l'ensemble du territoire

Dans le cadre de la sécurité routière, l'installation d'un éthylotest dans les voitures sera imposée aux conducteurs contrôlés positifs à la conduite en état d'ébriété. L'expérimentation a déjà été concluante dans sept départements et va bientôt être étendue dans tout le pays. Une alternative à la suspension de permis. Quid de son fonctionnement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.