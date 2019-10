Sécurité routière, le port de la ceinture fête ses 40 ans

L'arrivée de la ceinture obligatoire en est à son quarantième anniversaire. Cette révolution, qui a d'abord été imposée dans la campagne, s'est élargi sur l'ensemble du territoire. Et une fois de plus, la nouvelle mesure crée des tracas chez les habitants de l'Hexagone. Démonstration de la ceinture, sensibilisation avec une chanson des Frères Jacques, expérimentation d'un cascadeur... tout a été essayé pour convaincre les réfractaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.