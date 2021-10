Sécurité routière : l'exposition choc des camions accidentés sur l'autoroute

Impossible de passer à côté des fourgonnettes formant des carcasses de véhicules broyés, sans les remarquer. L'installation fait son effet. "On dirait que c'est un camion qui les a écrasés", "c'est quand on est sur le terrain et qu'on les voit de face que ça interpelle énormément, ça fait réfléchir", "ça fait ouvrir les yeux sur les risques de leur métier", témoignent les passants. Ces véhicules de patrouilleurs d'autoroutes ont tous été percutés par des conducteurs peu vigilants. Ils ont été installés sur l'aire de Saint-Arnoult-en-Yvelines pour sensibiliser les automobilistes. Alors que les vacances de la Toussaint viennent de débuter, ils sont nombreux sur les routes. "A priori la cause principale est la fatigue qui entraîne une inattention, et tous les objets multimédias", explique Emmanuel Soula, agent routier. Retirer des débris sur les voies, réaliser des travaux d'entretien, les patrouilleurs se retrouvent régulièrement dans des situations dangereuses en bord de route. En moyenne, un fourgon est percuté chaque semaine. Depuis le début de l'année, ce sont 32 véhicules d'intervention qui ont été impliqués dans des accidents.