Sécurité routière : un limiteur de vitesse intégré à tous les véhicules neufs à partir de 2022

Imaginez un monde où les radars ne seraient plus d’aucune utilité, où votre voiture limiterait la vitesse à votre place. Cela sera le cas dès juillet prochain pour tous les nouveaux modèles de véhicule. Laisser faire la voiture, certains sont pour : "C’est bien, comme ça, on n’aura pas d’amende" ; "Ça va pouvoir limiter les accidents". D’autres sont moins convaincus : "On est toujours obligé de s’adapter, toujours des contraintes" ; "On n’a plus le choix, on doit juste accepter". Pour connaître la vitesse autorisée, des caméras, placées à l’avant, liront les panneaux de limitation. De plus, un GPS indiquera à la voiture la route empruntée. Un système prometteur, mais pas infaillible pour François Tarrain, journaliste Auto Plus. Que les plus réticents se rassurent : ils pourront désactiver le système, mais uniquement au démarrage. Les nouveaux modèles en seront équipés en juillet prochain, tous les véhicules neufs en 2024. Ce limitateur ne devrait entraîner aucune augmentation du prix des véhicules. Les autorités estiment qu’il pourrait réduire le nombre d’accidents de 30%. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Lormant