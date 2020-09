Sécurité routière : un radar sur l'A8 plus grand flasheur de France

Sur l'A8, entre Nice et Cannes, un radar flashe presque deux fois plus que ses homologues de l'A35 et de l'A25. Déjà en pole position en 2018, il s'est déclenché 205 510 fois en 2019, soit 563 fois par jour, toutes les 2,5 minutes en moyenne. Pour cause, la vitesse maximale sur cette portion d'autoroute à quatre voies est passée de 110 à 90 km/h. Chaque excès de vitesse repéré par ce radar est sanctionné au minimum par le retrait d'un point de permis et une amende de 45 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.