Sécurité routière : vers la fin des radars ?

Radars autonomes futuristes, radars de ville qui détectent vos portables, radars tronçons, radars tourelles... en matière de flash, la Sécurité routière n'en finit plus d'innover. Mais est-ce vraiment plus dissuasif ? Si on en croit les automobilistes que nous avons croisés, cela ne change pas grand-chose. Et apparemment, c'est aussi l'avis de la Cour des comptes. Selon la Cour des comptes, les politiques répressives n'avancent plus. Avec le début des radars fixes, le nombre de morts sur la route est passé de 5 737 en 2003, à 3 268 en 2013. Mais depuis, les chiffres stagnent. Elle préconise donc un changement de méthodes notamment de meilleures infrastructures et plus de présence policière. Le Conseil national de la sécurité routière va même plus loin. "Les deux grandes pistes, c'est évidemment le changement profond des mobilités et la piste technologique de la voiture autonome", a précisé Jean-Pascal Assailly, un expert à la CNRS. Des solutions à moyen voire long terme qui doivent s'accompagner d'une éducation des futures générations d'automobilistes.