Sécurité vacances : la technologie au service des gendarmes

Avec le bonheur des vacances, l'inquiétude de laisser sa maison inoccupée, arrive aussi. Pour y pallier, la Gendarmerie lance son dispositif "tranquilité vacances" en recourant aux technologies et ainsi, assurer la sécurité des habitations inoccupées. A Altkirch, dans le Haut-Rhin, par exemple, plusieurs fois par semaine, les gendarmes font le tour des propriétés pour vérifier qu'aucune effraction n'a été commise. En plus, ils disposent d'un attirail numérique qui enregistre toutes les données sur les immeubles et leurs propriétaires, permettant ainsi une surveillance constante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.