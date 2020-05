Ségur de la santé : ce qu'en attendent les soignants

Le gouvernement devra faire face à un nouveau grand défi dans les semaines qui viennent. Avec les personnels de santé, il va tenter de réformer le système de soins français. Ils se sont donnés un mois et demi pour trouver des solutions aux revendications des soignants. Salaires, conditions de travail... tout va devoir changer et vite. L'exécutif devra également trouver les moyens nécessaires pour offrir un avenir plus serein à l'hôpital public.