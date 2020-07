Ségur de la Santé : l'accord trouvé satisfait-il les soignants ?

Trois syndicats sur cinq ont accepté la signature d'un accord sur la revalorisation des salaires du personnel des hôpitaux et celui des Ephad. Le personnel paramédical, par exemple, obtient 183 euros de plus sur leur bulletin de paie à partir du mois de mars. Parallèlement, les soignants en Ephad devraient gagner en plus 35 euros net par mois à partir de fin 2021, grâce notamment à la revalorisation des grilles salariales. Quid de l'enveloppe prévue pour les médecins hospitaliers ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.