Séguret, le village accroché aux Dentelles de Montmirail

De ce côté des Dentelles, c'est une drôle de musique qui nous appelle. Elle sort d'une boîte étrange au milieu des vignes de Jérôme Busato, un vigneron convaincu que ces mélodies bonifient son raisin. Une histoire de vibration, de physique quantique et sans doute aussi de philosophie. Là-bas, la poésie s'écrit dans la verdure mais aussi dans la pierre d'un village perché à quelques centaines de mètres de chez Jérôme. A Seguret, Monique et Pierre, deux enfants du pays, sont toujours prêts à servir de guide dans leur village. Tout se fait à pied dans les calades, des cheminements de pierre qui convergent vers le haut de la montagne. Avec vue sur les Dentelles de Montmirail, le panorama est à couper le souffle. Un balcon idéal pour un village perché aux allures de crèche. Seguret vit essentiellement du tourisme. Aujourd'hui, il s'appuie sur des jeunes pour se développer. Un petit paradis qui depuis un an a même retrouvé un boulanger. La saison touristique va pouvoir commencer dans les ruelles de Seguret. TF1 | Reportage M. Perrot, J. Hatoum