Séisme à La Laigne : un an de perdu pour les sinistrés

C'était il y a un an, mais on dirait que c'était il y a quelques jours que la terre a tremblé. Des étais de consolidation dans les rues, des bâches sur les toits et des vies en suspend… les sinistrés du séisme sont à bout. La maison de Solène est classée noir, interdit d'y pénétrer. Alors, avec son mari et ses deux enfants, elle vit dans un mobil-home, dans le jardin, et attend. "On ne connaît même pas un seul suffrage. On ne sait pas à quoi s'attendre du tout, si on doit détruire, si on doit conserver, on ne sait pas. C'est inadmissible", explique-t-elle. Le dossier de Maud, lui, est un peu plus avancé. Mais il comporte des lacunes. Elle ne peut plus vivre dans son habitation. Tout est resté en l'état en attendant que les assurances agissent. En attendant, la famille de six personnes vit dans un mobil-home et pourrait bien y rester encore longtemps, un an peut-être. À La Laigne (Charente-Maritime), la moitié seulement des dossiers sont clos. À Cram-Chaban, une seule maison a pu être entièrement réparée. Une situation qui révolte le maire. Il essaie de faire pression sur les assurances. Un an après le tremblement de terre, rares sont ceux qui peuvent se projeter dans l'avenir. TF1 | Reportage E. Braem, E. Boishult