Séisme dans la Drôme et en Ardèche : trois blessés et des immeules touchés

Dans la matinée du 11 novembre 2019, la terre a tremblé dans une partie de l'Hexagone. Survenu dans la Drôme, ce séisme de 5,4 degrés sur l'échelle de Richter a fait des dégâts. En effet, un échafaudage s'est effondré et trois personnes ont été légèrement blessées. Selon la sous-préfète du département, des renforts de sapeurs-pompiers ont été envoyés au Teil où des immeubles se sont fissurés. Le préfet de l'Ardèche a recommandé aux habitants de rester dans la rue à cause de risque d'effondrement.