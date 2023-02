Séisme : des milliers de survivants sortis des décombres

À mains nues, ils cherchent sans relâche, à l’aveugle. Apparaît alors une mèche de cheveux... une petite fille qui gémit faiblement. "N’aie pas peur, papa est là ! On va te sortir de là !", lui dit le père. À ces mots, elle semble revenir à la vie. Elle est extirpée des décombres où gisent d’autres corps inanimés. Un peu plus loin dans cette ville au Nord de la Syrie, des corps sont extraits l’un après l’autre d’une maison. "Grâce à Dieu, le petit est sain et sauf", affirme Samer Al-Sarqbi, un habitant. Dans ses bras, son neveu, qui est l’unique rescapé d’une famille de douze personnes. "Nous sommes brisés. Le petit n’a plus de père ni de mère", rajoute-t-il. Dans ce quartier en ruines, aucun secouriste. Les habitants de Jandairis sont livrés à eux-mêmes pour sauver leurs proches. De l’autre côté de la frontière, en Turquie, ce mardi matin, même sentiment d’impuissance. Les sauveteurs sont également débordés. Ils travaillent jour et nuit pour extraire des victimes. Selon l'ONU, 23 millions de personnes seraient touchées par ce séisme. TF1 | Reportage E. Lefebvre, D. Xainte