Séisme en Charente-Maritime, un si lent retour à la vie normale

De l'extérieur, la maison de Christine Hamelin a l'air intacte. Mais à l'intérieur, c'est un tout autre décor. Sinistrée à Cram-Chaban (Charente-Maritime), elle vit depuis trois mois au milieu des étais qu'elle doit régulièrement resserrer. Christine attend d'aménager dans un mobile-home financé par la communauté de communes. Un nouveau lieu de vie en attendant les travaux de sa maison. Le 16 juin dernier, plusieurs villages du secteur ont été frappés par ce séisme de 5,7 sur l'échelle de Richter, avec plus de 200 répliques. Trois mois après, tout semble encore dévasté. A La Laigne, plus de 200 maisons ont été touchées et beaucoup sont vouées à la destruction. Jour après jour, la situation empire. Côté assurances et experts, la situation est souvent au point mort. Autre inquiétude des sinistrés, le fossé entre la valeur de leur maison et le coût de construction aujourd'hui. Beaucoup risquent de perdre énormément d'argent. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux