Séisme en Turquie : les habitants en attente de nouveaux convois humanitaires

La course contre la montre se poursuit en Turquie. Sur place, nous avons croisé quelques secouristes, mais surtout des habitants. Ces volontaires, équipés de sceaux et de pioches, retournent parfois les gravas avec leurs mains. Dans la ville de Kahramanmaras, les habitants ont réquisitionné un engin de chantier pour fouiller un immeuble dans lequel sont encore coincées plusieurs familles. Il faut savoir que l'acheminent d'équipes de secours et de vivres est très compliqué, car les routes sont abîmées. Jusqu'à mardi encore, il neigeait, les rendant impraticables. De nouveaux convois humanitaires devraient arriver ce mercredi soir. Ils sont très attendus par les habitants. TF1 | Duplex L. MERLIER